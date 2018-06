Es klingt ironisch: Erst der medizinische Fortschritt hat die große Nachfrage nach Blut hervorgebracht. Für neue Krebstherapien, erfolgreiche Transplantationen und andere medizinische und chirurgische Eingriffe müssen schnell ausreichende Mengen an Blutkonserven bereit stehen. Denn nach wie vor gibt es keinen vollwertigen künstlichen Ersatz für den Lebenssaft, sagt Professor Harald Klüter, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie.

Ohne Blutspenden und die regelmäßige Versorgung mit Blutpräparaten würde unser modernes Gesundheitssystem schlichtweg nicht funktionieren. Prof. Harald Klüter, DGTI

Die Transfusion von Blutprodukten zählt zu einer der häufigsten und sehr sicheren Therapiemaßnahmen in der Medizin, sagen die Experten. Jede Spende wird unter anderem auf Hepatitis A, B und C getestet sowie auf HIV und Syphilis-Erreger. Wurde die Spende als unbedenklich eingestuft, wird sie in drei Teile aufgeteilt:



- die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die als "Blutkonserve" z.B. für Transfusionen genutzt werden

- den flüssigen Bestandteil, das Blutplasma und

- die Blutplättchen, die Thrombozyten

Daraus werden dann unter anderem Gerinnungsstoffe gewonnen oder Impfstoffe gegen eine Tetanusinfektion. In Zeiten knapper Blutspendenvorräte sei es daher sehr wichtig, Menschen zur Blutspende zu motivieren und ihnen deutlich zu machen, dass jeder durch seinen Beitrag helfe, so Professor Klüter:

Blutspenden ist ein Akt der Solidarität. Jemand, der sein eigenes Blut anderen, die es dringend benötigen, zur Verfügung stellt, ehrt die gesellschaftlichen Grundwerte Mitmenschlichkeit, Respekt, Empathie und Freundlichkeit. Prof. Harald Klüter, DGTI

Das Diagramm zeigt, wofür Blutspenden in Deutschland verwendet werden. Spitzenreiter beim Verbrauch sind Krebserkrankungen mit 19%. Bildrechte: DRK-Blutspendedienst Nord-Ost

Wenn Blut so dringend gebraucht wird, warum sehen Experten dann einen Rückgang?

Zum einen hat das mit dem demografischen Wandel zu tun. Die Menschen werden immer älter, dürfen aber maximal bis 68 Jahre (in Ausnahmefällen bis zu 72 Jahren) spenden. Wenn es mehr ältere Menschen gibt, bedeutet das aber gleichzeitig auch einen höheren Bedarf an Blutkonserven - sei es für Operationen oder chronische Erkrankungen. Zum anderen kursieren immer noch Gerüchte und "Mythen" um die Blutspende, unter anderem, dass das gespendete Blut dann teuer weiterverkauft werde.

Dazu ist wichtig, dass man unterscheidet: Es gibt private und staatlich-kommunale Spendedienste und es gibt das Deutsche Rote Kreuz. Das DRK ist eine gGmbH - das kleine "g" steht für gemeinnützig. Das bedeutet, das Unternehmen darf keinen Gewinn erwirtschaften. Das Gerücht, dass das DRK Blutspenden verkaufen würde, stammt daher, dass das Unternehmen die Präparate, die aus den drei Blutbestandteilen gefertigt weurden, an Kliniken abgibt - aber nur zum kostendeckenden Preis. Auf MDR Wissen-Anfrage erklärte eine Sprecherin des DRK-Blutspendedienst Nord-Ost, dass das DRK inzwischen 73 Prozent aller benötigten Blutpräparate an die Kliniken liefert. Es kann aber passieren, dass die Krankenhäuser gerade nicht so viel Blutplasma benötigen, wie durch Spenden vorhanden ist. Von diesem Bestandteil verkauft das DRK dann die Überschüsse an Arzneimittelhersteller.

Das an sich ist aber nicht "böser Kapitalismus auf Kosten der gutmütigen Spender". Die Pharmaunternehmen stellen aus dem Plasma Medikamente her, die unter anderem für Bluter lebenswichtig sind. Von dem Geld darf das DRK als gemeinnütziges Unternehmen aber zum Beispiel Rücklagen bilden, unter anderem um die komplexe Infrastruktur, also die Spende an sich, die Kühlung, den Transport und die Aufarbeitung des Blutes aufrechtzuerhalten. Die genauen Zahlen, was bundesweit Kosten, Einnahmen etc. der Blutspende betrifft, stellt das Paul-Ehrlich-Institut zur Verfügung.