Sie ist gewissermaßen der Underdog unter den Abfallbehältnissen. Im Sommer gärt sie vor sich hin, zieht Maden oder Fliegen an und kann im schlimmsten Fall einen ganzen Hinterhof mit ihrem Gestank verpesten: Die Biomülltonne. So richtig beliebt ist die braune Tonne nicht. In Deutschland landen nach Angaben des Nabu jährlich etwa vier Millionen Tonnen Bioabfälle in der Restmülltonne – und somit in der Müllverbrennung. Korrekt entsorgt wurden 2021 5,6 Millionen Tonnen Biomüll, also nur geringfügig mehr.