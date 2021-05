Der "grüne Treibstoff" stammt aus zwei französischen Raffinerien, eine in der Nähe von Le Havre an der Nordküste Frankreichs, und eine in La Mede im Süden des Landes. Air France hatte schon zwischen 2014 und 2016 nach eigenen Angaben für 78 Flüge eine 10-prozentige Beimischung von SAF-Treibstoff eingesetzt (SAF steht für "sustainable aviation fuel", also nachhaltiger Flugkraftstoff). Durch diese Flüge wisse man bereits, dass der Treibstoff die Zuverlässigkeit des Fluggeschäfts nicht beinträchtige.