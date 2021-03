Corona greift Nevernzellen an, schädigt Geruchs- und Geschmackssinn und kann auch die Augen beeinträchtigen, das haben bereits verschiedene Studien gezeigt. Eine neue Metaanalyse kommt nun zu dem Schluss, dass offenbar auch die Ohren von einer Covid-19 in Mitleidenschaft gezogen werden können. Die Folgen sind Verlust von Hörvermögen, das Auftreten von Tinnitus und Probleme mit dem Gleichgewicht.

Kevin Munro und Ibrahim Almufarrij von der University of Manchester in England haben insgesamt 56 Studien untersucht und die Daten darin neu ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass in etwa 14,8 Prozent der in den Studien beschriebenen Fälle ein Tinnitus nach einer Covid-19-Erkrankung auftrat, bei 7,6 Prozent kam es zu Hörverlusten, bei 7,2 Prozent zu Gleichgewichtsproblemen und Schwindel.