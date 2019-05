Das Weltall bietet allerhand Gefahren für uns Menschen auf der Erde. Ein großes apokalyptisches Horroszenario ist Stoff vieler Science-Fiction Romane und Filme: Der Einschlag von Meteoriten. Katastrophale Kollisionen können durch zwei verschiedene Formen kosmischer Objekte vorkommen. Auf der einen Seite stehen die sogenannten Nahen Objekte der Erde (Near Earth Objetcs/NEOs). Das können sowohl Asteroiden als auch Meteoroiden sein. Zudem gesellen sich Kometen als potentielle Unheilsbringer dazu, also Eindringlinge von außerhalb unseres Sonnensystems.

Das Tunguskagebiet, wo 1908 ein Astreoid oder kleiner Komet explodierte. Bildrechte: dpa

Die letzte große Katastrophe ereignete sich im Jahr 1908. Die Zusammenhänge der sogenannten Tunguska Explosion sind bis heute nicht genau geklärt. Die Schilderungen der Zeitzeugen sind dafür umso überwältigender. Am 30. Juni 1908, vor über 100 Jahren, stand der Himmel über der Taiga in Mittelsibirien in Flammen, eine gewaltige Druckwelle knickte mit Schallgeschwindigkeit riesige Bäume um und ist noch acht Stunden nach dem Einschlag in Washington messbar. Die in der Region ansässigen Nomaden berichteten von einer riesigen Feuerkugel am Himmel.