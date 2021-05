Was die Welt wirklich im Innersten zusammenhält, beschreibt das Standardmodell nur, erklärt es aber nicht. So lässt sich die Gravitationsstärke derzeit nicht in das Standardmodell integrieren. Vom Kosmos kennen wir lediglich fünf Prozent. Der Rest ist anziehende dunkle Materie und abstoßende dunkle Energie. Welche Energiefelder und Teilchen aber dahinterstecken, ist vollkommen rätselhaft. Auch warum es so viele Teilchen mit oft ähnlichen Eigenschaften gibt, wüssten die Physiker gern.