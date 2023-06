Hooker sagt, auch wenn keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu befürchten seien, stelle sich trotzdem die Frage, ob der Ozean weiterhin als Halde für menschliche Abfälle genützt werden solle. Die marinen Ökosysteme seien bereits gestresst und kämpften um das Überleben. "Verdünnung ist keine dauerhafte Lösung für Verschmutzung. Auch wenn die Japaner das Abwasser jetzt auf diese Weise entsorgen können, wäre es eine gute Gelegenheit, in Zukunft andere Entsorgungsmethoden zu prüfen." Beispielsweise könnte das Wasser dazu verwendet werden, Beton herzustellen. Auf diese Weise lasse sich das Tritium in Baumaterial einschließen.

Robert Richmond, Direktor des Kewalo-Labors für marine Ökosysteme auf Hawaii, äußerte sich deutlich kritischer zu den Plänen. "Es fehlen vor allem Studien über den Verbleib bestimmter Radionuklide in Meeressedimenten sowie über die Aufnahme, den trophischen Transfer und die Bioakkumulation in Meeresorganismen, insbesondere in essbaren Arten von kommerziellem und kulturellem Wert."

Andere Experten betonten allerdings, dass die für die Einleitung vorgesehenen Mengen von Tritium verschwindend gering seien im Vergleich zu dem, was an Radioaktivität bereits im Ozean vorhanden ist. "Kernkraftwerke auf der ganzen Welt leiten seit mehr als 60 Jahren routinemäßig tritiumhaltiges Wasser ein, ohne dass dies für Mensch oder Umwelt schädlich ist, und zwar meist in höheren Konzentrationen als den 22 Terabecquerel pro Jahr, die in Fukushima geplant sind", so Tony Irwin, Technischer Direktor des australischen Nuklear-Beratungsunternehmens SMR Nuclear Technology.