Ein besonderes Merkmal der deutschen Tesla-Zulieferer laut der Dortmunder Studie ist dabei, dass es sich bei 41 der 50 Firmen um "Hidden Champions" handelt – also relativ unbekannte Mittelständler, die aber in ihrer Sparte zur Weltspitze gehören. Diese tickten wie Tesla, das gerade ein Rekordergebnis verkündete: Sie gelten wie die Firmen von Elon Musk als innovationsstark und stecken durchschnittlich sechs Prozent ihrer Einnahmen in Forschung und Entwicklung. "Neun Cent von jedem verdienten Euro fließen zurück in die Forschung", erklärt der Studienautor Prof. Jan-Philipp Büchler. "Auch die 50 Patente pro 1.000 Mitarbeiter bei den Tesla-Zulieferern sprechen eine klare Sprache."