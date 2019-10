Diese knappe Entfernung ist äußerst bemerkenswert: Denn in einer so "kurzen" Umlaufbahn, so die Wissenschaftler, dürfte es eigentlich gar keinen Planeten mehr geben. Die vorliegende Analyse der physikalischen Eigenschaften des Roten Riesen, wie Masse, Größe und Alter, deutet nämlich daraufhin, dass sich der Stern in der Vergangenheit mehrfach stark ausgedehnt hat. Dabei hätte er einen ihn so nahe umkreisenden Planeten längst verschluckt haben müssen.