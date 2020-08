Die anderen beiden Fahrzeuge sind etwas älter. Da sind die Sensoren von der Performance einfach schlechter. Sie sehen: es gibt Fortschritte, aber selbst das neueste Fahrzeug hat die Puppe noch gestreift. Das war zwar nicht mehr so stark, aber das Auto hat den Unfall nicht komplett verhindern können.

Eine andere Teststrecke ist ein Teil der Bundesstraße 170 . Hier hat man neue Klebemarkierungen aufgebracht, die besonders gut reflektieren. Professor Trautmann testet dort auch neue Systeme wie den Laserscanner, der bisher noch nicht in Autos eingebaut ist.

Die Straße ist mit speziell reflektierenden Verkehrsschildern und Fahrbahnmarkierungen ausgestattet, sogenannten retro-reflektierenden Markierungen. Laserscanner können sie schnell erkennen und dem Bordcomputer so mitteilen, wo sich das Auto befindet. "Da ein Laserscanner noch nicht serienmäßig im Fahrzeug verbaut ist, wird das System noch nicht genutzt", sagt Trautmann. Sein Team arbeitet hier noch an der Entwicklung, Fahrspuren sicher zu erkennen.

Und bis wann wird es echtes, vollständig autonomes Fahren geben? "Wahrscheinlich gibt es schon seit 30 Jahren genau diese Aussage: in zehn Jahren wird es soweit sein", sagt Professor Trautmann und ergänzt: "Vielleicht wird es nie in der Form kommen, wie man sich das mal erträumt hat."

Trotzdem wird aber fleißig weiter getestet. In Dresden wird ein umgebauter BMW i-3 für die Forschung genutzt. Damit können Studierende etliche Funktionen des autonomen Fahrens ausprobieren. "Wir können hier bei uns auf dem Prüffeld einiges messen, was im Straßenverkehr noch nicht weit verbreitet sind, etwa die retro-reflektierenden Markierungen", sagt Patrick Richter, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HTW Dresden forscht.