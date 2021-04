Im Scherz nennt Martin Pavelka sein Land inzwischen "das Wunder von Mitteleuropa" – eine vom Unglück umgebene Insel. Der Epidemiologe arbeitet am slowakischen Institut für öffentliche Gesundheit in Bratislava. Und aktuell kann sein 5,4 Millionen Einwohner zählendes Land einen enormen Erfolg vorweisen: Auch ohne bereits einen Großteil der Bevölkerung geimpft zu haben, konnte die dritte Corona-Welle gebrochen werden. Wie kein anderes in Europa hat die Slowakei auf den massenhaften Einsatz von Antigenschnelltests gesetzt und das hat einen deutlichen Effekt gehabt, wie Pavelka und seine Kollegen kürzlich im führenden Wissenschaftsjournal Science belegen konnten.

Während die Zahl der Neuinfektionen im Herbst und nach Weihnachten zeitweise die höchsten Werte in ganz Europa erreicht hatten, steht das Land heute besser da als all seine Nachbarn. Mit 106 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche ist die 7-Tages-Inzidenz geringer, als in Polen, Tschechien, Ungarn, der Ukraine oder Österreich. Sie liegt fast ein Drittel niedriger, als in Deutschland. Und das, obwohl Genom-Analysen zeigen, dass fast 100 Prozent der Infektionen mit der hochansteckenden britische Corona-Mutante B.1.1.7 passieren.

Seit Januar ist der Reproduktionswert R in der Slowakei kleiner als eins, steckt jeder Infizierte also weniger als eine weitere Person an. Die Zahl der neuen Ansteckungen geht immer weiter zurück, aktuell beträgt R zwischen 0,8 und 0,9. "Seit wir mit dem Testen angefangen haben, gehen unsere Zahlen zurück", sagt Martin Pavelka.

Die Tests müssen regelmäßig wiederholt werden

Wie in Mitteldeutschland war auch in der Slowakei von der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 kaum etwas zu sehen gewesen. Dafür explodierten die Fallzahlen im Herbst schlagartig. Im Oktober und November griff das kleine Land zum ersten Mal zu einer beispiellos konsequenten Teststrategie und testete an drei Wochenenden nahezu drei Viertel der gesamten Bevölkerung. Die Maßnahme brachte die Beschäftigten des Gesundheitssystems an ihre Leistungsgrenze, viele Mitarbeiter waren überlastet. Doch der Effekt war eindeutig: Die Fälle gingen anschließend deutlich zurück, trotz weiterhin geöffneter Geschäfte und Schulen.

Die Slowakei ruhte sich auf dem Erfolg aus, stellte die Massentests ein und erlaubte zu Weihnachten Familienbesuche und Mobilität. Die anschließende dritte Corona-Welle erwischte das Land mit voller Härte. Seitdem ist allen klar: Ein Test allein beendet die Pandemie nicht, die Tests müssen regelmäßig wiederholt werden. Im Januar beschloss die Regierung einen neuen Lockdown, rief ihre Bevölkerung dazu auf, zu Hause zu bleiben – und führte wöchentliche Tests für jedermann ein.

Seitdem ist die Slowakei das einzige Land in Europa, dass systematisch und regelmäßig versucht, alle seine Einwohner zu testen, auch diejenigen, die keine Symptome zeigen. Es gibt hier zwei Zahlen für die 7-Tages-Inzidenz. Eine, in die wie überall nur die Ergebnisse der PCR-Testung einfließen, auch in der Slowakei der sogenannte "Goldstandard". Wie erwähnt liegt diese gerade bei 106 Fällen pro Woche pro 100.000 Einwohner. Daneben gibt es aber noch die zweite, die auch die positiven Antigentests zählt. Sie ist mit 252 aktuell zwar mehr als doppelt so hoch. Die Kurven beider Datenreihen verlaufen aber genau parallel. Der Slowakei gelingt also offenbar einfach, auch die asymptomatisch Infizierten sichtbar zu machen. "Das wichtigste Erfolgskriterium ist die Menge der getesteten Personen", sagt Pavelka.

Testzertifikate als Eintrittskarte für Arbeitsstellen, Läden, Schulen

Auch in der Slowakei seien die Menschen nicht begeistert davon, an den Tests teilnehmen zu müssen. "Es kostet Zeit, es ist unangenehm, den Tupfer in die Nase zu bekommen", sagt Martin Pavelka. "Aber sobald die Leute verstehen: Das hier hilft meinem Land, ich kann etwas dazu beitragen, die Pandemie zu bekämpfen, dann nehmen sie teil." Wie beim Lockdown halten sich auch hier nicht alle an die Regeln. Aber es reicht, wenn der Anteil ausreichend groß ist.

Während die Infektionszahlen anderswo steigen, sinken sie in der Slowakei kontinuierlich. Alle Slowaken sind dazu aufgerufen, sich einmal pro Woche mit einem Antigenschnelltest testen zu lassen. Das Ergebnis wird mit einem Zertifikat bescheinigt. Nur wer ein aktuell gültiges Zertifikat hat, darf seine Arbeitsstelle betreten. Fragt man den Epidemiologen Pavelka, wie freiwillig die Teilnahme ist, dann lacht er und erklärt: "Ich nenne es halb-freiwillig. Die Testteilnahme ist nicht verpflichtend aber ohne ein Zertifikat mit negativem Ergebnis kann man praktisch nicht viel machen. Man braucht es für alles." Er schätzt, dass sich derzeit zwischen 30 und 40 Prozent der Bevölkerung jede Woche testen lassen.

Testen, isolieren, Ansteckungen verhindern

Wichtigster Baustein dafür sei gewesen, die großen Arbeitgeber zu überzeugen. Heute seien die alle an Bord. Ein slowakischer Autohersteller teste seine Angestellten selbst, sagt der Epidemiologe. Noch im Januar habe das Unternehmen 1,5 Prozent positive Ergebnisse gemeldet. Inzwischen sei man nach vier Runden Massentestung bei 0,2 Prozent angelangt.

Wenn Sie Ihre Angestellten regelmäßig testen und die positiven schnell isolieren, dann erhalten Sie weniger Ansteckungen. Das führt wiederum zu einem geringeren Krankenstand. Die Arbeitgeber haben schnell verstanden, wie sehr ihnen das nützt. Martin Pavelka