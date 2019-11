Unsere Welt verändert sich rasant: Schon jetzt wird die Arbeitswelt immer digitaler, Technik ersetzt zunehmend Handarbeit. Und in Zukunft dürfte sich unsere Arbeits- und Lebenswelt weiter verändern. Einige Berufe werden nicht mehr nötig sein, andere umso mehr. Wie müssen Schülerinnen und Schüler heute ausgebildet werden, um den Anforderungen in der Zukunft zu entsprechen?



Antworten auf diese spannede Frage liefert die MDR WISSEN-Dokumentation "Ist die Schule noch zu retten? Wie wir künftig lernen müssen". Dafür zeigt der Film spannende Lernorte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – mit besonderen Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche. Zudem lässt er Wissenschaftler zu Wort kommen, die zum Lernen forschen. Und so verschieden die Ansätze und Ideen der Menschen sind, die im Film zu Wort kommen, so sind sie sich doch in einem einig: Ein anderes, besseres und zukunftsorientiertes Lernen ist möglich - und kann für alle Beteiligten eine große Bereicherung sein.