Nur: Was ist schon teuer? Was als teuer gelte, hänge von der individuellen Wahrnehmung der Fahrgäste ab, erklärt Markus Husemann-Kopetzky, der unter anderem als Preisforscher an der Universität Paderborn arbeitet. Und das funktioniert so: Im Kopf packen wir Preise in Schubladen. Zum Beispiel "günstig", "noch okay" oder "zu teuer". Und, das können Sie glauben oder nicht, es gibt auch noch das Kästchen für "zu billig" – also unglaubwürdig günstige Preise, die an der Qualität zweifeln lassen. Im ohnehin subventionierten Nahverkehr spielt diese Kategorie allerdings eher keine Rolle.