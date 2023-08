Heiße Tiefseequellen sind offenbar ein Quell des Lebens: Nicht nur auf, sondern auch im Gestein nahe dieser Risse im Meeresboden kann es von Leben nur so wimmeln. Das hat ein Forschungsteam der Universität Wien bei einer Expedition zu einem Unterwasservulkan am Pazifischen Feuerring in 2.500 Metern Tiefe entdeckt. Demnach seien dort Hohlräume im Gestein von Röhrenwürmern, Schnecken und weiteren Lebensformen besiedelt.

Dieses neue Ökosystem haben die Forschenden unter sogenannten hydrothermalen Schloten gefunden. Das sind Unterwasserquellen, die durch Risse in der Erdkruste im Zuge von Bewegungen der Erdplatten entstehen. Dort tritt heißes, meist mit Mineralien angereichertes Wasser aus. Die seien für Mikroorganismen von Nutzen, die wiederum anderen Lebewesen als Nahrung dienten, so das Forschungsteam. Dass es über diesen Quellen Leben gibt, war bereits bekannt, doch dass es auch im Gestein darunter höchst lebendig zugeht, haben die Forschenden jetzt erstmals belegen können. Sie vermuten, dass in vielen Gebieten durch Risse und Höhlen verschiedene Arten im Meeresboden und der Erdkruste leben könnten.

Die Beprobungsstelle an den "Flava Flow Suburbs Vents" Bildrechte: Schmidt Ocean Institute)

"Mit dieser Entdeckung hat sich unser Verständnis des tierischen Lebens in den Hydrothermalquellen der Tiefsee erheblich erweitert", sagte die Wiener Meeresbiologin Monika Bright. "Es gibt zwei dynamische Lebensräume in den Quellen. Tiere oberhalb und unterhalb der Erdoberfläche gedeihen gemeinsam, abhängig von der Thermalflüssigkeit von unten und dem Sauerstoff im Meerwasser von oben."