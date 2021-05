Paul Joynson-Hicks sagt: "Viele der Wildtiere auf den Bildern sind in ihren Beständen bedroht oder ihren Lebensräumen. Unser Wettbeweg will auf sie aufmerksam machen, indem wir Menschen mit den Aufnahmen zum Schmunzeln bringen. Um Tiere schützen zu wollen, muss man sich in sie verlieben. Wir zeigen hier eine Seite der Tierwelt, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Sie erinnern uns an die Schönheit und Komik in der Natur, die Schutz braucht." Wie die grimmige Schildkröte, die uns in schönster Menschenmanier eine Art "Stinkefinger" zu zeigen scheint, das Rennen im Foto-Wettbewerb 2020 machte.