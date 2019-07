Bedrohte Arten zu schützen ist aber kein exotisches Anliegen in Fernost oder -west. Auch in Deutschland sind einige Tiere vom Aussterben bedroht. Da wäre zum Beispiel die Brunnenschnecke, eine winzige Schnecke, die nur in sehr sauberem Wasser überleben kann. Okay, man sieht das Schneckchen kaum: Greifbarer wird die Bedrohung bei der Bayerischen Kurzohrmaus, die auch zeigt, wie empfindlich Populationen auf den Einfluss des Menschen reagieren können. Erst Anfang der Sechziger wurde das possierliche Tier im Süden Bayerns entdeckt, kurze Zeit später galt es als verschollen. In den Siebzigern konnten die Mäuse in Tirol entdeckt werden. Die Lebensräume an beiden Fundorten sind inzwischen zerstört, bisher konnten keine neuen Exemplare nachgewiesen werden.