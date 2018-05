Wer ganz genau wissen will, wer ihm den nächtlichen Schlaf raubt, erschlägt das Exemplar nicht einfach, sondern fängt es, friert es ein, zum Beispiel in einer Streichholzschachtel, und schickt es dann zusammen mit einem Meldeblatt an den Mückenatlas. Seit 2012 wird nämlich deutschlandweit kartografiert, wo welche Mücken auftauchen.