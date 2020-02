Wenn in den nächsten vier bis fünf Milliarden Jahren nichts dazwischen kommt, dann können wir heute schon voraussagen, was in unserem Sonnensystem passiert. Wenn unsere Sonne ihren gesamten Wasserstoff verbrannt hat, wird sie zu einem Roten Riesen anschwellen, dann ihre äußeren Schichten verlieren und zurück bleibt ein Weißer Zwerg – ein heißer, dichter, kleiner Stern.

Doch es geht auch anders. Und dann wird es dramatisch, wie bei HD101584, dem Sternensystem, das das Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (kurz ALMA) jetzt untersucht hat. Denn dort haben sich zwei Sterne einen wahren Kampf geliefert, der für beide tödlich ausging – und statt eines Weißen Zwergs entstand ein Nebel. Hans Olofsson von der Chalmers University of Technology in Schweden, der eine jetzt in Astronomy & Astrophysics veröffentlichte Studie über dieses faszinierende Objekt leitete, beschreibt es so: "Das Sternsystem HD101584 ist insofern etwas Besonderes, als dieser 'Sterbeprozess' vorzeitig und dramatisch beendet wurde. Ein nahegelegener massearmer Begleitstern wurde von dem Riesen verschluckt."