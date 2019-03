Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit ihrem Finger oder Daumen über den Bildschirm Ihres Smartphones. Plötzlich fühlen Sie ein Klopfen. Und fast wie von Zauberhand entsteht ein Button direkt unter ihrem Finger. Sie müssen nur noch drücken und die App öffnet sich oder die Navigation startet. So in etwa funktioniert die neue Oberfläche, die Wissenschaftler der Universität des Saarlandes entwickelt haben. Ihr Touchscreen kann mit dem Finger des Nutzers Kontakt aufnehmen.

Solche dielektrischen Elastomere werden seit rund zwanzig Jahren erforscht. Sie wandeln elektrische Energie in mechanische Arbeit um. Im Fall der Uni Saarland haben die Ingenieure aus Seeleckes Team auf eine hauchfeine Kunststoff-Membran eine elektrisch leitfähige Schicht aufgedruckt. Dadurch können sie elektrische Spannung anlegen, damit können sie die Folie an jedem beliebigen Punkt dehnen und strecken. "Aufgrund der elektrostatischen Anziehungskräfte drückt sich das Polymer zum Beispiel zusammen und dehnt sich nach außen hin aus", so erläutert es Ingenieur Dr. Steffen Hau.

Die Forscher sehen viele Anwendungsfelder, angefangen von der Unterstützung bei der Internetsuche über Navigationsgeräte oder Computerspiele. Überall dort könnte die Folie zum Beispiel Bedienungen vereinfachen oder intuitiver machen. Und auch in der Industrie, so Philipp Loew aus dem Entwicklerteam: "Und der Effekt lässt sich halt überall skalieren, wo ich halt was bedienen muss, ohne hinschauen zu können - auch beispielsweise im Kontext Industrie 4.0: Dass man einem Werker in einer Fabrik die Möglichkeit gibt, irgendeinen Prozess zu steuern über einen Touchscreen ohne, dass der Werker quasi seine Augen von dem Prozess abwenden muss."