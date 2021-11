Einmal im Monat ist es so weit – die meisten Frauen bekommen ihre Periode regelmäßig und dann stellt sich die Frage, wohin mit dem Blut. Möglichkeiten gibt es viel: Binden, Menstruationstassen- und Schwämme, Periodenunterwäsche oder Tampons. Letztere sind nach wie vor das beliebteste Menstruationsprodukt in Deutschland. Laut einer Forsa-Umfrage benutzten 2020 71 Prozent der befragten Frauen im Alter zwischen 14 und 60 Jahren Tampons während ihrer Periode. Doch Tampons haftet neben dem Müllproblem, das dieses Wegwerfprodukt verursacht, auch der Mythos an, dass sie tödlich sein können. Genauer gesagt, soll durch sie das Toxische Schocksyndrom ausgelöst werden, das auch als "Tamponkrankheit" bezeichnet wird. Was ist da dran?

Was ist das Toxische Schocksyndrom?

Das Toxische Schocksyndrom, kurz TSS, ist eine Infektionskrankheit, die durch die Keime Staphylococcus aureus oder Streptokokkus pyogenes ausgelöst werden kann. Die Keime an sich kommen aber überall in der Natur vor und sie besiedeln auch uns Menschen. "Die dürfen dort auch sein und machen dort auch nix, solange sie nicht in einer überschießenden Konzentration vorkommen", sagt Dr. med. Romy Handzel, Gynäkologin im Universitätsklinikum Leipzig. Um eine Erkrankung hervorzurufen, müssen sie sich also übermäßig vermehren und dafür müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Dann können die Toxine, also Giftstoffe, die die Erreger bilden, gefährlich werden. Laut Robert Koch-Institut beruht TSS auf der Superantigenwirkung des Toxic-shock-syndrome-Toxins (TSST-1). Es sind aber auch Fälle bekannt, in denen es durch Enterotoxin B oder Enterotoxin C (ebenfalls Superantigene) ausgelöst wurde.

Wie äußert sich TSS?

Symptome des Toxischen Schocksyndroms sind hohes Fieber über 39°Celsius, Hautausschlag und ein niedriger Blutdruck. Um TSS zu diagnostizieren müssen aber drei oder mehr der folgenden Organsysteme beteiligt sein: der Verdauungsapparat durch Erbrechen, Übelkeit oder Durchfall; die Muskulatur; die Schleimhäute; die Nieren etwa durch erhöhte Harnstoff- oder Kreatininwerte oder die Leber. Weitere Erläuterungen zur Diagnostik finden sie in dieser Erklärung des RKI.

Wer ist davon betroffen?

An TSS erkranken vor allem jüngere Menschen. Im späteren Erwachsenenalter haben mehr als 90 Prozent aller Menschen Antikörper gegen TSS gebildet. Eintrittspforte für das Toxische Schocksyndrom können Hauterkrankungen, Verbrennungen, Insektenstiche oder chirurgische Wunden sein. Bei Frauen kann es auch im Zusammenhang mit Komplikationen im Wochenbett oder einem infektiösen Abort auftreten. Generell können alle Menschen an TSS erkranken, erklärt Romy Handzel.

"Auch Männer können das Toxische Schocksyndrom bekommen, denn es ist letztendlich nur eine überschießende Infektion mit diesen Erregern. Das ist dann aber meistens im Rahmen einer Verletzung typisch. Ohne ein Trauma kommt es eigentlich nur bei Frauen vor." Unter Trauma versteht man Verletzungen, also Wunden, in denen sich die Erreger sammeln und vermehren können. In 92 Prozent der bisherigen TSS-Fälle handelte es sich aber um menstruierende Frauen, die durchschnittliche 23 Jahre alt waren und Tampons benutzten. Laut RKI kommt es dabei zu 3 bis 6 Fällen pro 100.000 Frauen. TSS ist also sehr selten.