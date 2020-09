Die Sensoren schicken Bewegungsdaten des Trägertiers mit präziser Positionsbestimmung an eine drei Meter lange Antenne, die an der Außenwand der ISS befestigt ist. An Bord der Raumstation werden die Daten dann weiter verarbeitet. Diese Kommunikation funktioniert nur dank Entwicklungen der Dresdner Firma inradios.