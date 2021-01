An der Michigan State University wurde und wird indes weiter an transparenten Solarzellen auf Basis organischer Beschichtungen gearbeitet. Unter anderem ist es den Forschenden gelungen, geringe Farbstiche zu entfernen und die Effektivität der Technologie deutlich zu verbessern, heißt es etwa in einer Publikation aus dem September vergangenen Jahres.

Südkorea holt auf

Die jüngste Neuentwicklung in Sachen Solar-Fenster kommt aber nicht aus den USA, sondern aus Südkorea. Auch dort ist das Interesse daran groß, Solarenergie nicht nur mithilfe von Solarzellen auf Dächern und in abgelegenen Solarparks einzufangen, sondern transparente Solarzellen in Gebäude und Alltagsgegenstände zu integrieren.

Die neue Solarzelle aus Südkorea Bildrechte: Joondong Kim from Incheon National University Ein südkoreanisches Forschungsteam um Professor Joondong Kim vom Institut für Elektrotechnik der Incheon National University entwickelte nun eine neue Art transparente Solarzelle. Wie sie in ihrer Publikation schreiben, basiert diese Technologie auf Halbleitern – also ausgerechnet den Materialien, die die herkömmliche Solarzelle undurchsichtig machen. Deshalb waren sie auf der Suche nach Alternativen und sind fündig geworden: Sie nutzen Titanoxid und Nickeloxid. Das Titanoxid ist bereits bekannt in der Herstellung von Solarzellen und ist ein umweltfreundliches und ungiftiges Material, schreiben die Forschenden. Es absorbiert UV-Licht und lässt den größten Teil des anderen Lichts passieren. Nickeloxid dagegen eigne sich besonders zur Herstellung umweltfreundlicher, transparenter Zellen. Für ihre Solarzelle haben die Forschenden ein Glassubstrat mit den beiden Halbleitern beschichtet. Das Ergebnis war der Publikation ein Wirkungsgrad von 2,1 Prozent. Das klingt weniger effektiv als bei anderen Ansätzen, aber die Solarzelle habe auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut funktioniert. Deshalb arbeitet das Team daran, die Effizienz ihres Produkts nun zu verbessern.

Ein Forschungsteam vom Ulsan National Institute of Science and Technology in Südkorea ist da mit seinem Ansatz deutlich effizienter. Ihnen ist es gelungen, aus Silizium-Solarzellen transparente zu machen, ohne deren Wirkungsgrad abzuschwächen. Dazu haben sie zahlreiche Löcher mit einem Durchmesser von rund 100 Mikrometern in die Solarzellen gestanzt. Das sei vergleichbar mit dem Durchmesser eines menschlichen Haares. Ihre Entwicklung ist im Fachmagazin Joule publiziert worden. Der Trick ist hier: Die Löcher werden so angeordnet, dass das Muster für das menschliche Auge nicht zu sehen ist – eine optische Täuschung sozusagen. Damit lösen die Forschenden noch ein weiteres Problem, schreiben sie: Transparente Solarzellen hätten häufig einen rötlichen Farbstich. Die löchrigen Silizium-Zellen jedoch würden das Licht ohne jede Verfärbung durchlassen. Und auch der Wirkungsgrad ist erstaunlich hoch: Der liegt den Forschenden zufolge bei 12,2 Prozent.

Meine Teammitglieder kamen zu dem Schluss, dass kristallines Silizium das beste Material ist, um die glasartige, hocheffiziente, hochstabile und farblose Solarzelle zu entwickeln. Dr. Kwanyong Seo, Ulsan National Institute of Science and Technology

Klassische Silizium-Solarzellen in einem Solarpark. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die transparenten Solarzellen der Südkoreaner sind also im Prinzip zerstanzte herkömmliche Solar-Panels. Da die eigentlich nicht durchsichtig sind, sei einfach vor ihnen noch nie jemand auf die Idee gekommen, den Ansatz auszuprobieren, schlussfolgern sie. Ist das womöglich der Schlüssel zum effizienten Solar-Fenster? Das Forschungsteam hat jedenfalls Hoffnung: Auch der Herstellungsprozess sei ähnlich wie bei herkömmlichen Solarzellen in der Industrie. Deshalb wollen sie ihre transparente Zelle nun vergrößern und den Wirkungsgrad auf 15 Prozent steigern.

Die flexible Folie – einfach aufkleben

Am einfachsten wäre es natürlich, wenn man für das Solar-Fenster gar nicht das ganze Fenster austauschen müsste. Sind da womöglich Solar-Folien, die sich einfach aufkleben lassen, die Lösung? Ein Vorreiter in dieser Technologie ist das Dresdner Unternehmen Heliatek. Anfang dieses Jahres bringt das Unternehmen nach jahrelange Entwicklungsarbeit seine ersten organischen Solarfolien auf den Markt. Die werden allerdings noch nicht transparent sein, erläutert Stephan Kube. Generell sei es aber möglich, die Folien auch transparent herzustellen.