Forschende haben einen besorgniserregenden Anstieg der globalen Methanemissionen im Jahr 2021 festgestellt. Nie zuvor sei der Anteil des Treibhausgases an der gesamten Atmosphäre so stark gestiegen wie in diesem Jahr, heißt es in einem Bericht der Weltwetterorganisation WMO, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Meteorologen können diesen zusätzlichen Anstieg bislang nicht erklären. Sowohl natürliche als auch vom Menschen verursachte Prozesse seien mögliche Ursachen.

Methan hat einen Anteil von etwa 16 Prozent am beobachteten Klimawandel

Methan (CH4) ist neben Kohlenstoffdioxid (CO2) und Lachgas (N20) für den Treibhauseffekt verantwortlich. Das Gas reflektiert infrarote Strahlung, also unter anderem durch Sonnenlicht erzeugte Wärme, die von Böden und Meeren abgestrahlt wird. Indem Methan diese Wärme reflektiert und so verhindert, dass sie in den Weltraum entweichen kann, heizt das Gas die Erdatmosphäre weiter auf. Methan entsteht vor allem bei der Zersetzung von organischem Material, also beispielsweise bei der Kompostierung von Pflanzen, aber auch, wenn Kühe gefressenes Gras verdauen. Methan kann auch verbrannt werden und wird deshalb beispielsweise in Biogasanlagen absichtlich erzeugt.