Männer reagieren anders auf Trennungen als Frauen

Frauen leiden zwar nach einer Trennung meist heftiger, werden von Ängsten und Sorgen begleitet. Meist suchen sie aber das Gespräch mit einer Vertrauten und bewältigen ihre Situation dadurch besser, wie eine Studie der Binghamton University (New York State) belegt. Männer hingegen beschreiben in dieser Untersuchung das Gefühl von Verlorensein und Wut. Sie verarbeiten das Beziehungsende nicht, sondern verdrängen es und erholen sich daher nie richtig von ihrem Verlust, so die Forschenden. Das führe oft zu dauerhaft weniger Schlaf, zu viel Alkohol und zu wenig Gesundheitsbewusstsein. Auch das könnte das Entzündungsniveau beeinflussen.

Auch wenn die Mediziner aus Kopenhagen hier lediglich Zusammenhänge offengelegen und keine Ursachen untersucht haben, sehen sie doch eine besorgniserregende Tendenz: Alleinsein oder eine Trennung an sich seien zwar noch kein Risiko für die Gesundheit. Aber mehrere Trennungen und viele Jahre des Alleinseins schon. Da die Zahl der Ein-Personen-Haushalte in den letzten 50–60 Jahren in den meisten Industrieländern zugenommen hat, wächst aus Sicht der Forschenden auch die Gruppe der Menschen mit einem hohen Risiko, ernsthaft zu erkranken und sogar früher zu sterben. Denn im Zusammenhang mit einer schwachen, aber langanhaltenden Entzündung wie hier nachgewiesen stehen möglicherweise altersbedingte Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauferkrankungen und Typ-2-Diabetes. Andauernde Einsamkeit gefährdet grundsätzlich die Gesundheit, vor allem in zunehmendem Alter. Das haben zahlreiche Untersuchungen bereits ergeben.

