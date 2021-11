In Sachsen und Thüringen sind bereits viele Krankenhäuser gefährlich überlastet, weil wieder zahlreiche schwer an Covid-19 erkrankte Menschen in die Notaufnahmen kommen. Noch aber können Patienten im Notfall in andere Bundesländer verlegt werden. Deshalb können die Kliniken weiterhin neue Corona-Kranke aber auch Menschen mit Schlaganfällen, Herzinfarkten oder Verletze nach einem Unfall behandeln.