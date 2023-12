Keime im Trinkwasser oder in Lebensmitteln können ein Problem für unsere Gesundheit sein. Deshalb gibt es für beides umfassende Kontrollsysteme. Proben werden entnommen und im Labor ausgewertet. "Das bedeutet dann bei Trinkwasser in der Regel, man filtert 100 Milliliter Wasser, drückt dann den Filter auf eine Petrischale mit Nährmedium und sieht dann nach, was dort so wächst", erklärt Tobias Schröter vom Unternehmen FluIDect. Dieses Verfahren ist üblich, aber die Ergebnisse kommen erst mit einer gewissen Verzögerung. Bei Legionellen beispielsweise dauere es sieben bis zehn Tage, bis ein Nachweis erfolgt.

Bildrechte: Elektronenmikroskopisches Zentrum Jena

Schröter und sein Team wollen diesen Prozess beschleunigen und haben ein System entwickelt, das auf sogenannte µBeads, also Mikro-Beads setzt. "Mikrobeads sind mikroskopisch kleine Sensoren, die sich in der jeweiligen Flüssigkeit frei bewegen", erklärt Schröter. Die Oberfläche dieser Beads könne man mithilfe von Antikörpern so funktionalisieren, dass sie lediglich an bestimmte Ziele anbinden, beispielsweise Legionellen.

Mikrobeads zeigen Pathogene via Fluoreszenz an

Binden die Beads an ein neues Ziel, verändern sie ihre Farbe. "Das liegt daran, dass sich in den Kügelchen ein Fluoreszenz-Farbstoff befindet, der angeregt wird." Dadurch fange die Kugel an, leicht zu leuchten. Weil das Licht innerhalb der Kugel in einer bestimmten Frequenz schwinge, könne man messen, was sich angelagert habe. Verschiedene Beads können dabei in der gleichen Flüssigkeit verschiedene Pathogene messen, beispielsweise E. coli und Legionellen.

Bildrechte: FluIDect/MDR/ Sophie Mildner

Im Unterschied zu einem klassischen Biosensor ist bei dem Modell von FluIDect keine feste biofunktionalisierte Oberfläche mit Antikörpern vorhanden, an denen die entsprechenden Zielstoffe anbinden. Die Mikrobeads werden in eine kleine Flüssigkeitsprobe gegeben. Man könne sich das ähnlich vorstellen wie eine Druckerkartusche, erklärt Schröter. Anschließend befinden sie sich frei in der zu untersuchenden Substanz und geben Bindungen optisch weiter. Damit wolle man einen Mangel herkömmlicher Biosensoren ausgleichen, sagt Schröter. Bei diesen finden sich mitunter nicht alle gesuchten Partikel auf der Oberfläche ein, weil sich diese lediglich am Rand befinde.