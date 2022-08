Beim Winterweizen und beim Raps hatte die Landwirtschaft noch Erfolg, bei Mais, Zucker, Kartoffeln und anderen jetzt reif werdenden Ackerkulturen sieht es im Dürrejahr 2022 ganz anders aus. Gerade die für die Fütterung von Tieren wichtigen Pflanzen werden im laufenden Jahr wohl nur sehr geringe Erträge bringen, so steht es in dem am Freitag vorgestellten Erntebericht 2022 der Bundesregierung. Während Europa unter eine Rekordtrockenheit leidet – es ist der dritte viel zu trockene Sommer in den vergangenen fünf Jahren – stellt sich für Agrarforscherinnen und Ökologen die Frage, wie sich die deutsche Landwirtschaft auf das immer extremer werdende Klima einstellen muss.

Erntemengen: Kein direkter Rückschluss auf Trockenheitstoleranz möglich

Nicht alle Regionen in Deutschland sind gleichermaßen von der Dürre betroffen, sagt Christoph Gornott, Leiter der Arbeitsgruppe Anpassung in Agrarsystemen am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. "An küstennahen Standorten, gerade dort wo wir etwas schwerere Böden haben, haben wir teilweise sogar überdurchschnittliche Erträge", sagt er. Auf den sogenannten leichten, sandigen Böden in Brandenburg oder Sachsen-Anhalt dagegen seien die Verluste hoch. "Die Pflanzen hatten teilweise bis zu 75 Prozent weniger Wasser zur Verfügung, als in anderen Jahren."

Wie reagieren die Ackerpflanzen auf den Trockenstress? Das hängt vom komplexen Zusammenspiel vieler Faktoren ab, sagt Andreas Stahl, Leiter des Instituts für Resistenzforschung und Stresstoleranz am staatlichen Julius Kühn-Institut in Quedlinburg. "Da spielt eine Rolle, wie tief Pflanzen wurzeln, aber auch andere Eigenschaften, die den Wasserhaushalt regulieren." Aus den Erntezahlen lasse sich nicht allein herauslesen, welche Pflanzen besser und welche schlechter mit der Trockenheit zurechtkämen. Kontrollierte Studien dagegen zeigten, dass moderne Zuchtsorten etwa beim Weizen auch am besten mit begrenzten Wassermengen zurechtkämen.

Auf den Pflug verzichten und stattdessen Glyphosat einsetzen