Die Pflanzen reagieren auf diese Strukturen im Untergrund. Also, wenn wir da eine Grube haben oder einen Graben, dann ist der Bodenaufbau an der Stelle anders. Häufig ist es so, dass die Gruben und Gräben mit der Zeit wieder zugeschwemmt werden oder zugepflügt werden. Da ist ein sehr feinteiliger Boden und der hält das Wasser besser als der natürliche Bodenaufbau.

Und das sorgt dafür, dass Pflanzen an diesen Stellen besser wachsen, höher werden und sich ein wenig in ihrer Farbe unterscheiden. Liegen dagegen etwa die Reste einer alten Mauer im Boden, wachsen die Pflanzen auf dem Acker darüber etwas schlechter. Das heißt, je trockener es ist, desto extremer ist der Unterschied – und desto besser sieht man ihn von oben. Doch was er aus dem Flugzeug sieht, hängt auch von der Pflanze ab, die am Boden wächst, sagt Heynowski. Weizen oder Gerste seien etwa im Gegensatz zu Mais sehr gut für die Luftbildarchäologie.