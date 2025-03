Spüren international arbeitende Wissenschaftler in Mitteldeutschland schon Auswirkungen?

Auch das Meiler Lab finanziert seine Forschung hauptsächlich durch staatliche Förderung in den USA. So zum Beispiel durch das NIH oder die Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H).



Es wird sowohl von der Vanderbilt University in Nashville als auch von der Universität Leipzig betrieben und konzentriert sich auf die Entwicklung und Anwendung von Computermodellen zur Vorhersage von Strukturen von Proteinen und deren Funktionen. Wichtig ist das für die Entwicklung neuer Medikamentenwirkstoffe.

Verunsicherung ist spürbar

Das Labor sei von den Maßnahmen der Regierung noch nicht betroffen, sagt Prof. Dr. Jens Meiler, der zu den weltweit renommiertesten Forschern der computergestützten Wirkstoffentwicklung zählt. Er hat zum Beispiel einen Teil des Computercodes programmiert, der 2024 den Chemie Nobelpreis erhielt. Aber natürlich gehen die Entwicklungen nicht spurlos an ihm und seinen Mitarbeitern vorbei.

Bildrechte: Christian Hüller/Universität Leipzig "Momentan ist die Verunsicherung in den USA, in Nashville, bei meinen Kollegen, Mitarbeitern und Studenten zu spüren. Das hat auch kurzfristige Auswirkungen. Die Universitäten versuchen durch die Unsicherheit der Finanzierung, die im Raum steht, im Augenblick ihre Gelder beisammenzuhalten. Das betrifft bestimmte Einstellungen. Neue Doktoranden aufzunehmen ist seit ein paar Wochen etwas komplizierter", sagt Meiler. Auch andere Universitäten wie etwa Harvard haben mit einem Einstellungsstopp reagiert.

Wissenschaftliche Erkenntnis sollte am Ende obsiegen

Für Meiler ist schwer abzuschätzen, wo das alles hinsteuert und welche langfristigen Auswirkungen das Handeln der US-Regierung hat. Eine mittel- oder langfristige Verhärtung der Situation erwartet er aber nicht.

"Das US-amerikanische Wissenschaftsmodell ist das weltweit erfolgreichste. Die Maßnahmen, die vorgestellt wurden, würden es nachhaltig schädigen. Davon wäre das ganze Land betroffen. Ich glaube, dass dann Widerstand der gesamten Bevölkerung sichtbar werden würde. Ich habe Hoffnung, dass die wissenschaftliche Erkenntnis am Ende obsiegt", ergänzt Meiler vorsichtig optimistisch.

Bei anderen schwindet die Hoffnung

Bei Mitarbeitenden der Johns-Hopkins-Universität dürften diese Hoffnung mittlerweile auf ein Minimum geschrumpft sein. Sie zählt zu den weltweit anerkanntesten Einrichtungen im Bereich Medizinforschung und der öffentlichen Gesundheit. Nun müssen nach eigenen Angaben rund 2.000 Mitarbeitende entlassen werden. Dieser Stellenabbau hängt mit dem Wegfall von mehr als 800 Millionen Dollar an Fördermitteln von USAID zusammen. Etwa die Hälfte der Fördermittel der Universität stammt aus Bundestöpfen.

Gegen die Regierungsmaßnahmen formiert sich erster Widerstand in Form von Protesten durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. In New York, Washington und anderen Städten gingen sie unter dem Motto "Stand up for Science" auf die Straße. Sie befürchten, dass die Einschnitte in den Forschungsbereichen Menschenleben kosten werden. Der große Aufschrei, der große Protest der Massen lässt allerdings noch auf sich warten.

Zukunft schwer absehbar