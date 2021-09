Der gebürtige Kieler war bereits seit 2007 an der TU gewesen, wo er als Professor für Materialsysteme der Nanoelektronik arbeitete. Daneben leitete der heute 50-Jährige das Institut für Integrative Nanowissenschaften am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW) in Dresden. Den Bau des neuen Zentrums für Materialien, Architekturen und Integration von Nanomembranen (MAIN) habe Prof. Schmidt vor zehn Jahren selbst mit angestoßen, was mit ein Grund dafür gewesen ist, nun dessen Leitung zu übernehmen, wie er am Dienstag erzählte: "Hier kann ich viele Dinge mit meinem Team umsetzen und habe gleichzeitig eine vertrauensvolle Basis."



Geplant ist vor allem Grundlagenforschung etwa zu sogenannten Nanomembranen, die später einmal in Roboterhänden eingesetzt werden könnten. Dazu zeigte Prof. Schmidt in seinem Vortrag eine dünne Schicht aus Chips, die man zwischen den Fingern hin und her rollen kann – diese "Mikro-Origami-Technik" ist extrem leicht und kompakt und könnte irgendwann als leistungsfähiges Energiespeichersystem etwa in Akkus von Elektro-Autos verbaut werden. So könnte am MAIN am Ende auch eine Brücke zwischen Grundlagen- und angewandter Forschung geschlagen werden.