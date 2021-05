Organe aus dem 3D-Drucker Dresdner drucken menschliches Gewebe

In Deutschland warten tausende Patienten auf eine Organspende – doch das Warten gleicht einem Glücksspiel. Große Hoffnungen setzt die Wissenschaft deshalb in die sogenannte additive Fertigung, auch bekannt als 3D-Druck. Hier werden am Computer dreidimensionale Teile passgenau nachgebildet und anschließend Schicht für Schicht hergestellt. Was in der Industrie bereits funktioniert, soll nun auch in der Medizin neue Möglichkeiten eröffnen – Forscher an der TU Dresden nutzen den 3D-Druck bereits.