Ausgründung der TU Dresden: Start-Up will Diabetes stoppen

Stammzellen sind die Alleskönner unseres Körpers: Sie können sich teilen und zu verschiedensten Zelltypen werden. Was sie tun sollen, sagen ihnen die Signale unseres Gehirns. Und genau so einen Signalweg hat Andreas Androutsellis-Theotokis gefunden.

Entdeckung aus der Krebsforschung

Zu diesem Zeitpunkt lebte er noch in den USA. Dort forschte der Grieche an Stammzellen im Gehirn: Er wollte wissen, warum ein Hirntumor trotz Krebsbehandlung wieder wachsen kann. Die Antwort lautet: Weil unser Gehirn den Tumor-Stammzellen das Signal zum reparieren des angegriffenen Gewebes sendet.

Wir haben einen ganzen molekularen Mechanismus gefunden. Er hilft, verletztes Gewebe wieder zu regenerieren. PD Dr. Andreas Androutsellis-Theotokis

Forscher Andreas Androutsellis-Theotokis mit seinen Investoren - sein Bruder Stefanos Androutsellis-Theotokis (links) und Dr. Nicholas Kassapakis (rechts) - ein Freund aus Studientagen. Bildrechte: MDR/Kristin Kielon Wenn also irgendein Gewebe im Körper zerstört wird, geht eine Meldung ans Gehirn und das wiederum beauftragt die Stammzellen mit der Bildung neuer Gewebszellen – der Tumor wächst also wieder. Androutsellis-Theotokis lernte diesen Mechanismus zu kontrollieren – er kann ihn an- und ausschalten. In London hat er ein erstes Unternehmen gegründet, das gerade ein Medikament sucht, um Krebs auf diese Weise zu stoppen.

Vom Gehirn zur Bauchspeicheldrüse

Doch vor zehn Jahren wurde der Stammzellen-Experte an die TU Dresden geholt. Dort forschte er nicht mehr am Gehirn, sondern in der Diabetesforschung an der Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse sei ein sehr interessantes System, sagt Androutsellis-Theotokis. Ihre Zellen würden selbstständig große Entscheidungen treffen:

Bildrechte: MDR/Kristin Kielon Wenn Sie zu viel essen und an Gewicht zunehmen, benötigen Sie mehr Insulin. Dann teilen sich Ihre Inselzellen stärker und werden größer. Wenn Sie Gewicht verlieren, tun sie das Gegenteil. Und wir dachten: Weißt du was? Das machen auch die Stammzellen im Gehirn. Vielleicht funktioniert es hier genauso - und es funktionierte genauso. PD Dr. Andreas Androutsellis-Theotokis

Die Forscher können den Effekt also einfach umdrehen: Statt den Signalweg wie beim Krebs abzuschalten, schalten sie ihn bei Diabetes an. So beginnen die Stammzellen neue Insulin-bildende Zellen zu produzieren. Doch noch fehlt ein Medikament, um diesen Vorgang zu befeuern.