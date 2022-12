Um dieses Ziel zu erreichen, haben die Münchner eine neuartige Gebäudehülle entwickelt, die den Bedürfnissen verschiedener Organismen Rechnung trägt - die "Ecolope". Das Besondere dabei: Die Hülle soll nicht länger als eine trennende Schicht zwischen Innen und Außen gesehen werden, sondern als ein gradueller Übergang, der von einer Vielzahl an Lebensformen gemeinsam genutzt werden kann. Konkret kann es sich dabei um eine begrünte Fassade oder ein begrüntes Dach handeln, das als Teil des Ökosystems der Umgebung fungiert und sich als solcher ständig verändert.



"Er lässt also Prozesse wie die Sukzession von Pflanzen- oder Tiergemeinschaften genauso zu wie Erosion und den Anflug von Material wie Staub, das zur Bodenbildung beiträgt", erläutert Prof. Ferdinand Ludwig, der ebenfalls an der TU München forscht. Wichtig sei dabei auch ein Multi-Spezies-Ansatz, also einer, der verschiedene Arten mit einbezieht. Nur so könne man letztlich vorteilhafte Mensch-Natur-Beziehungen in den Städten schaffen, die dann nicht nur zu menschlichen Wohlbefinden in der Stadt, sondern auch zur Erhaltung der biologischen Vielfalt beitragen.