Ein Team um Zachary Sagawa vom Access to Advanced Health Institute in der US-Metropole Seattle berichtet im Fachmagazin Nature Communications von den Resultaten einer klinischen Phase-1 Studie mit 44 Versuchspersonen. Getestet wurde ein sogenannter Protein-Impfstoff, der verschiedene Eiweiße der Mykobakterien mit einem Wirkverstärker (Adjuvans) kombiniert.

Bei klinischen Phase-1 Studien geht es zunächst noch nicht um die Wirksamkeit, sondern vor allem um die Verträglichkeit, also mögliche Reaktionen und Nebenwirkungen. Dabei wird ein Wirkstoff vor allem an gesunden, jungen Probanden getestet, bevor spätere Tests auch Risikogruppen einschließen. Laut der Studie sei die aus zwei Dosen im Abstand von 56 Tagen bestehende Impfung gut vertragen worden. Beobachtete Impfreaktionen waren vor allem Schmerzen an der Einstichstelle, Gliederschmerzen und Müdigkeit.

Dass wäre vor allem für einen Einsatz in den stark von Tbc betroffenen Regionen in Afrika und Asien entscheidend, aber auch in Ländern wie der Ukraine, wo sich durch die Zerstörungen in Folge des Krieges Tbc leicht ausbreiten kann.