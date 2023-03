Es ist die umfangreichste Studie ihrer Art in Deutschland. Daten von 63 Millionen Patientinnen und Patienten flossen ein – und das über sechs Jahre hinweg. Ziel war, das zu bekommen, was es bislang nicht gab: einen genauen und glaubhaften Überblick über die Trends bei der Typ-2-Diabetes-Inzidenz.

Was sind Prävalenz und Inzidenz?

Vorausschicken sollte man noch einmal zwei Begriffserklärungen. Zum einen gibt es die Prävalenz, die die Gesamtzahl von Betroffenen angibt, in diesem Fall also von Typ-2-Diabetes-Kranken. Diese Zahl steigt kontinuierlich in Deutschland. Es gibt also von Jahr zu Jahr immer mehr Kranke. Das weiß man schon lange.

Zu wenig untersucht wurde aber bislang die Inzidenz. Sie gibt an, wie viele neue Erkrankungen es jährlich gibt, und zwar umgerechnet auf die Gesamteinwohnerzahl, zum Beispiel gab es 2019 im Landkreis Nordsachen 9,1 Neuerkrankungen je 1.000 Einwohner. Eine Forschungsgruppe um Thaddäus Tönnies vom Institut für Biometrie und Epidemiologie am Deutschen Diabetes-Zentrum (DDZ) hat diese Inzidenz nun genauestens untersucht und auch nach Altersgruppen und Regionen aufgeschlüsselt. Ihnen war wichtig, "einen möglichst langen Zeitraum zu untersuchen, damit verwertbare Trends entstehen und nicht nur eine Momentaufnahme erfolgt", so Tönnies.