"In vielen Ländern wurde die metabolische Operation während der Covid-19-Pandemie lediglich als elektive (abwählbare) Operation bewertet, die mit minimalen nachteiligen Folgen verschoben werden kann", schreibt ein österreichisch-finnisches Forscherteam in einem Kommentar zur Studie. Dieser Ansatz übersehe jedoch schwere Fettleibigkeit als lebensbedrohliche und lebensbegrenzende Krankheit und berücksichtigt nicht die miteinander verflochtene Doppelpandemie von Covid-19 und Fettleibigkeit. "Metabolische Operation sollten vor diesem Hintergrund als medizinisch notwendig betrachtet werden." Das wird auch von der American Society for Metabolic and Bariatric Surgery gefordert.