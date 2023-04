Laut der Untersuchung, an der der "Weltbiodiversitätsrat" ( IPBES ) und der "Weltklimarat" ( IPCC ) sowie das deutsche Alfred-Wegener-Institut ( AWI ) beteiligt waren, haben menschliche Aktivitäten rund 75 Prozent der Landoberfläche und 66 Prozent der Ozeangebiete der Erde modifiziert. Dies hat zur Folge, dass heute unter anderem rund 80 Prozent der Biomasse natürlich vorkommender Säugetiere sowie 50 Prozent der Pflanzenbiomasse verloren sind und mehr Arten vom Aussterben bedroht sind, als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Die Erwärmung und die Zerstörung natürlicher Lebensräume führen dabei nicht nur zu Artenschwund, sondern auch zu einer Reduzierung der Speicherkapazitäten von Organismen, Böden und Sedimenten für Kohlenstoff, was wiederum die Klimakrise verschärft.

Link zur Studie: Overcoming the coupled climate and biodiversity crises and their societal impacts