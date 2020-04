Insgesamt starben auf der Insel allein in Krankenhäusern nachweislich mit dem Covid-19 infizierte 17.300 Menschen. Und da sind die, die in Privathaushalten oder Pflegeeinrichtungen starben, noch nicht erfasst, so die Behörde.

Woher kam der "deutsche Vorsprung"?

Aber warum hatten wir eigentlich diesen Vorsprung? Drosten zufolge hat die Politik in anderen Ländern erst reagiert, als massive Todesfälle zeigten, dass man das Virus schon ernsthaft im Land hatte. "In Deutschland haben wir diesen Monat nicht verpasst, weil wir so früh und so breit mit der Diagnostik begonnen haben." Auf anfängliche Zufallsbefunde sei schon im Januar reagiert worden, schon im Februar war Deutschland vollkommen in der Lage, das Virus weitflächig zu diagnostizieren.

Bildrechte: dpa Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge waren in Deutschland bis Ende März etwa 920.000 Corona-Tests gemacht worden, in einer einzigen Woche im März waren es 350.000 Tests. Je früher eine Infektion erkannt ist, um so früher kann man reagieren und auch die Kontaktkette - mögliche weitere Infizierte - informieren und testen. Das erhöht die Überlebenschance. "Deutschland gehört heute den ganz wenigen Ländern weltweit, bei denen die Zahlen wirklich gerade rückläufig sind", so Drosten. Er beobachtet die derzeitigen Lockerungen und deren mögliche Auswirkungen in Deutschland daher sehr kritisch: "Und jetzt plötzlich sehen wir diese Geschichten von Einkaufsmalls, die wieder voller Leute sind."

Übersterblichkeit - in Spanien ist sie deutlich sichtbar

Katalonien ist mit am stärksten betroffen in Spanien: Knapp 45.000 Infizierte, 25.072 Erkrankte und 4.343 Tote. (Stand 23.04.2020) Bildrechte: imago images/ZUMA Wire Ob sich bald ein ähnliches Bild in Spanien zeigt? Dort hatte man langsamer auf das Virus reagiert, erst Mitte März wurden Schulen und Universitäten geschlossen. Heute ist Spanien eines der am stärksten betroffenen Länder mit inzwischen mehr als 22.000 Covid-Toten (Stand 23.04.). Das Land registriert klar eine Übersterblichkeit im Zeitraum 17. März bis 19. April. Dem spanischen Gesundheitsministerium zufolge wurden in dem Zeitraum 63.676 Tote in Spanien gezählt - fast 30.000 mehr als es für diesen Zeitraum zu erwarten waren. Die Übersterblichkeit der Männer lag dabei bei gut 13.000 über den regulär zu erwartenden Todesfällen in diesem Zeitraum: 32.018 statt knapp 20.00 Bei den Frauen war die Übersterblichkeit in dem Zeitraum um 10.000 erhöht, anstelle der zu erwartenden knapp 18.000 toten Frauen starben 29.770. Aber ob diese Zahlen das tatsächliche Bild wiedergeben?

Wie werden sich Ansteckungs-, Erkrankungs- und Todesraten nun in Spanien entwickeln? Der "Shotdown" für Kinder wurde jetzt gelockert, erstmals seit Mitte März dürfen sie wieder mit ihren Eltern einkaufen und spazieren. Die nächsten Wochen werden zeigen, welche Auswirkungen das hat. Kaum Menschen auf der Via Laietana in Barcelona Bildrechte: imago images/ZUMA Wire