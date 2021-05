Bei Waldbränden in der nördlichen Hemisphäre denkt man unweigerlich an die gewaltigen Feuer, die im Sommer riesige Flächen borealer Wälder in den US-Westküstenstaaten, in Alaska, Kanada oder Sibirien vernichten. Auch in Europa kommt es in der heißen Jahreszeit immer wieder zu großen Waldbränden, wie die Ereignisse in Schweden oder Brandenburg 2019 gezeigt haben.