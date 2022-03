An der Forschung im Rahmen des Verbundprojekts MikroPlaTaS (Mikroplastik in Talsperren und Staubereichen) waren neben dem UFZ unter anderem auch die Universitäten Münster, Potsdam und Bielefeld beteiligt. Untersucht wurden dabei drei Talsperren in Sachsen (Bautzen, Quitzdorf und Malter) sowie drei gestaute Flussbereiche in Nordrhein-Westfalen (Abschnitte der Ems, der Lippe sowie die ehemaligen Rieselfelder der Stadt Münster). Das Ergebnis: Diese strömungsberuhigten Gewässersysteme können als Senken für Mikroplastik fungieren. Das heißt: Die meisten Plastikpartikel verbinden sich im Laufe der Zeit mit natürlichen Stoffen, sinken zu Boden und werden letztlich dauerhaft in den Sedimenten gebunden.