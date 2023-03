Medizin UK: Neun von zehn Frauen bringen gesundheitliche Risiken mit in die Schwangerschaft

Hauptinhalt

Neun von zehn Frauen bringen gesundheitliche Risiken mit in die Schwangerschaft, und zwar nicht nur Vorerkrankungen, sondern auch vermeidbare Verhaltensweisen wie Rauchen: Das hat eine groß angelegten Datenanalyse im Vereinigten Königreich hat ergeben. So würden neunzig Prozent aller Schwangeren in dem Land Risikoindikatoren aufweisen, die die Gesundheit für Mutter und Kind gefährden würden.