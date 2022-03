Ukraine-Krieg So könnte Deutschland einen russischen Gaslieferstopp überstehen

Sein Kollege Michael Sterner von der Ostbayrischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH) erläutert, dass die energieintensive Produktion etwa in der Chemieindustrie schon immer auf Effizienz getrimmt war. Ein Gasstopp könnte nicht nur hier die Produktion zwischenzeitlich zum Erliegen bringen, sondern auch in der weiteren Wertschöpfungskette, beispielsweise in der Automobilindustrie, die Plastikteile benötigt, oder in der Landwirtschaft, die auf Dünger angewiesen ist. Am Ende könnten dadurch auch Arbeitsplätze verschwinden.



Anders sei dagegen die Situation bei der Raumwärme, wo sich Sterner für ein "persönliches Gasembargo" ausspricht: "Muss das Bad ganztägig auf 23 Grad beheizt werden oder alle anderen Räume auf 21 Grad? Dieser Hebel ist viel wirksamer, als Gas in der Industrie einzusparen." Auch ein Tempolimit nach dem Motto "120 für die Ukraine" sei sinnvoll.



In Deutschland seien wir außerdem in der glücklichen Lage, große unterirdische Gasspeicher zu besitzen, mit denen sich Gas aus Wind- und Solarstrom länger lagern lässt. Letztlich sei die Umstellung auf erneuerbare Energien im Zuge des Klimaschutzes ohnehin notwendig, betont Sterner. Damit könne die derzeitige Krise auch als Chance genutzt werden. "Nicht nur aus moralischer Sicht gegenüber der Ukraine, sondern auch aus Rück-Sicht auf die kommenden Generationen in der Voraus-Sicht gegenüber dem Klima. Das ist die Krise, die uns wesentlich länger begleitet und wesentlich mehr Ländereien rauben wird."