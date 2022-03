In Thüringen will die Uni Jena ihre Zusammenarbeit mit ihren ukrainischen Partnern, wo immer dies möglich ist, fortsetzen. Außerdem informiert die Universität ausführlich über Hilfsprogramme. "Die Invasion in die Ukraine bricht mit den Werten, die das Fundament der Aufklärung und der Wissenschaft bilden", schreibt Präsident Walter Rosenthal auf der Uni-Website. Ebenfalls mit der "Russischen Stiftung für Grundlagenforschung" gibt es in Jena beispielsweise eine Kooperation im Bereich Toxikologie zur "Untersuchung funktioneller Überschneidungen der humanen Reparaturwege von 8-Oxoguanin in DNA". Mit der Ukraine wird aktuell zusammen in Person von Prof. Georgij Schewtschenko von der Kiewer Nationalen Universität in der Mathematik zu "heterogener Diffusion" geforscht.



Die Uni Erfurt teilt auf Anfrage von MDR WISSEN mit, dass es derzeit keine Forschungsprojekte mit Russland oder der Ukraine gibt, aber vier Hochschulpartnerschaften: Zwei in Moskau, eine in St. Petersburg und eine in Nowosibirsk. Die Uni sei zugleich in großer Sorge um die Zukunft der deutsch-russischen Wissenschaftsbeziehungen. "Unsere Austauschstudierenden sind seit Januar zurück – bis auf zwei Ausnahmen: eine Studentin ist seit Ende Januar in St. Petersburg, ein Student hat seinen Aufenthalt in Moskau bis zum Ende des Sommersemesters verlängert", heißt es aus Erfurt. "Sollte es seitens des Auswärtigen Amts Reisewarnungen geben, würden wir die beiden in Russland befindlichen Studierenden natürlich informieren und schauen, dass sie wohlbehalten zurück nach Deutschland kommen."