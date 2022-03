Um die Lebensmittelversorgung sicherzustellen ist es nach Ansicht von Lanker von zentraler Bedeutung, "die internationalen Märkte offenzuhalten und keine Export-Restriktionen einzuführen". Seiner Einschätzung nach sind von den Exportausfällen aus der Ukraine und Russland weniger die EU-Staaten betroffen, die in vielen Bereichen einen hohen Selbstversorgungsgrad von über 100 Prozent hätten. Es träfe vor allem Entwicklungsländer im Nahen Osten, im Maghreb und in Ostafrika. Lanker führte die Möglichkeit an, die "strategische Lagerhaltung" in der EU und in anderen Ländern aufzulösen und für die Versorgung dieser Entwicklungsländer freizugeben.