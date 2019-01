Bei Alzheimer werden Nervenzellen im Gehirn zerstört. Bildrechte: imago/Science Photo Library

Kampf gegen Alzheimer-Demenz Die Alzheimer Krankheit ist eine neurodegenerative Erkrankung, bei der schrittweise die Nervenzellen des zentralen Nervensystems angegriffen werden. Alzheimer wird für 60 Prozent aller Demenzerkrankungen verantwortlich gemacht. Die Krankheit geht mit einer zunehmenden Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten der Patienten einher. Die Ursachen sind bis heute nicht restlos geklärt: Als eine Ursache gelten harte, unauflösliche Eiweiß-Ablagerungen im Gehirn, die sogenannten amyloiden Plaques.



Weltweit wird seit Jahren nach Behandlungsmöglichkeiten von Alzheimer gesucht. So versuchten etwa die US-Pharmaunternehmen Johnson & Johnson und Pfizer Antikörper für ein Impfverfahren gegen Alzheimer zu entwickeln, allerdings ohne Erfolg. In Göttingen konnten Forscher erfolgreich Mäuse mit Antikörpern impfen, welche die Bildung giftiger Eiweiß-Verklumpungen in den Nervenzellen des Gehirns verhinderten. Die Anwendung beim Menschen wird gegenwärtig noch untersucht.



Verschiedene Studien haben außerdem einen Zusammenhang von Zivilisationskrankheiten wie etwa Bluthochdruck oder Schlafstörungen mit Alzheimer nachgewiesen. Forscher der Staatlichen Universität Rio de Janeiro in Brasilien haben jüngst festgestellt, dass der bei körperlicher Bewegung ausgeschüttete Botenstoff Irisin Alzheimer entgegenwirken kann.