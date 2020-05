Das muss man sich wie eine Ultraschalluntersuchung vorstellen, nur dass die Wellen auf Schaltkreise im Gehirn abzielen, Neuronen aktivieren und deren Verhalten beeinflussen. Dass das funktioniert, haben Jan Kubanek und sein Team jetzt anhand von kleinen Makaken-Äffchen gezeigt. In dem Experiment wurde ein vorderer Gehirnteil den Ultraschallwellen ausgesetzt. Dieser Bereich kontrolliert die Bewegung der Augen, wodurch es möglich war, den Affen die Blickrichtung, links oder rechts, vorzuschreiben, entgegen ihrer natürlichen Reflexe.

"Verhaltensänderungen sind das, was uns letztendlich wichtig ist. Auf diese Weise könnten wir in der Lage sein, schlechte Entscheidungen zu korrigieren oder zumindest das Zittern einer Hand reduzieren", so Jan Kubanek. "Gehirnfehlfunktionen sollten zielgerichtet und personalisiert behandelt werden, anstelle Patienten einen Arzneicocktail zu verabreichen."