Dass man sich in Umgebungen besser zurechtfindet, die an die Kindheit erinnern, würde man wohl auch ohne Studie glauben. Aber ein internationales Forschungsteam, zu dem auch ein Geo-Informatiker aus Münster gehört, hat darüber hinaus gezeigt, dass Menschen, die vom Lande stammen, grundsätzlich einen etwas besseren Orientierungssinn haben als "Städter". Als Grund vermuten die Wissenschaftler, dass "Landkinder" schon immer längere Strecken zurücklegen mussten, während die Wege in der Stadt kürzer sind. Und je häufiger man in jungen Jahren längere Strecken zurücklegt, umso mehr schult das wohl das Navigationsvermögen.

Erstaunlich ist aber auch eine andere Erkenntnis – nämlich, dass ein Wechsel der Lebensumgebung im Erwachsenenalter (Umzug von der Stadt aufs Land oder andersherum) keine Rolle spielt, die Navigationsfähigkeit ändert sich dadurch nicht mehr. Diese Fähigkeit wird also schon im Kindesalter geprägt – und da ganz maßgeblich durch die Umgebung, in der man aufwächst. All das geht zumindest aus den untersuchten Daten von fast 400.000 Menschen hervor.

Videospiel als Studienobjekt

Wie kommt man aber an fast 400.000 Probanden? Keine Studie der Welt könnte so eine große Menge an Testpersonen "zu sich" holen. Aber online ist das möglich, besonders wenn die Probanden sich die Zeit spielerisch vertreiben können.

Dass Videospiele nicht nur der Unterhaltung, sondern manchmal auch der Wissenschaft dienen, zeigt hier aufs Neue das Spiel "Sea Hero Quest". Es half mit seinen verschiedenartigen Navigationsanforderungen schon bei der Alzheimer-Forschung, und nun wurde es verwendet, um Unterschiede in Sachen Orientierungssinn in Abhängigkeit von der geografischen Herkunft aufzuzeigen.

Zu Beginn eines jeden Levels sieht man eine Karte aus der Vogelperspektive, auf der Wegpunkte eingezeichnet sind, die man dann in der "realen" 3D-Umgebung in der richtigen Reihenfolge und möglichst schnell ansteuern muss. Spiel-Interface "Sea Hero Quest" Bildrechte: Glitchers LTD

Millionen Spielerinnen und Spieler haben "Sea Hero Quest" schon gespielt – mit auswertbaren Leistungen. Für die Studie interessant waren aber nur solche, von denen auch bekannt war, wo sie aufgewachsen sind und wo sie inzwischen leben. Heraus kam eine immer noch beachtliche Zahl von 397.162 Probanden aus 38 Ländern der Welt. 53 Prozent davon waren Männer, 47 Prozent Frauen, das Durchschnittsalter lag bei beiden Geschlechtern bei etwa 38 Jahren.

Reißbrettstädte

Straßennetz in Chicago, Illinois (USA) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Weil auch viele Spielerinnen und Spieler aus Nordamerika teilnahmen, konnte in der Studie überprüft werden, was es ausmacht, wenn man aus einer sogenannten Reißbrett- oder Gitternetz-Stadt stammt. Von denen gibt es viele in den USA und Kanada, Chicago ist ein berühmtes Beispiel. In solchen Städten gibt es fast ausschließlich rechtwinklige Kreuzungen. In der Studie wurde klar, dass Personen, die dort aufgewachsen sind, besonders gut auf Karten mit ähnlichen regelmäßigen Designs zurechtkamen, wohingegen sie auf "wilderen" Karten anderen Spielerinnen und Spielern unterlegen waren.

Organisch gewachsene Städte