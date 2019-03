Ein Bluttest, der Brustkrebs erkennt. Noch in diesem Jahr soll er auf dem Markt sein. So präsentierte das Unternehmen Heiscreen, eine Ausgründung der Uniklinik Heidelberg, Ende Februar 2019 die Ergebnisse ihrer Forschung. Auch MDR Wissen berichtete. Bereits damals gab es Skepsis, weil konkrete Aussagen und eine wissenschaftliche Veröffentlichung fehlten. Die gibt es bis heute nicht. Allerdings gab der verantwortliche Mediziner Prof. Christoph Sohn gegenüber der "Rhein-Neckar-Zeitung" inzwischen zu, dass 30 Prozent der Tests Fehlalarme waren.

Die Uniklinik Heidelberg zieht deshalb jetzt Konsequenzen aus dem Vorfall. Sie will in Zukunft neue Regeln in Bezug auf "wirtschaftliche, wissenschaftliche, ethische und publizistische Fragen" erstellen, die Firmenausgründungen der Universität künftig zu beachten hätten, sagte Kliniksprecherin Doris Rübsam-Brodkorb am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Falsche Hoffnungen

Die Forscher hatten ihre Ergebnisse unter dem Logo der Uniklinik veröffentlicht und von "einem Meilenstein in der Brustkrebsdiagnostik" gesprochen. Die Markteinführung noch in diesem Jahr wird es aber nicht geben, so Doris Rübsam-Brodkorb. Denn nicht nur die wissenschaftliche Veröffentlichung fehlt noch. Bisher seien weder Vertriebswege noch Kostenübernahme geklärt. Die Uniklinik, so Rübsam-Brodkorb, entschuldige sich bei Frauen, die sich womöglich falsche Hoffnungen auf eine rasche Nutzung des Tests gemacht hätten: "Das bedauern wir sehr."