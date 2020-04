Was wird aus den Eisbären? Arktisches Eis ist bald Geschichte

Nein, wir haben es nicht mehr in der Hand. Das arktische Packeis wird ab dem Jahr 2050 im Sommer nur noch selten auf Fotos zu sehen sein. Eisbären, die über die weiten Eisfelder stapfen, adé. Diese Wahrheit verkündet der Klimaforscher Dirk Notz vom Zentrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit in Hamburg. Doch erstmal eine räumliche Einordnung. Arktis – was gehört da alles dazu?