Sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene gibt es immer wieder ein politisches Tauziehen um Klimaziele und die jeweiligen Vorgaben für den Verkehr. Das sorge bei Herstellern und Verbrauchern gleichermaßen für einen Verlust an Glaubwürdigkeit und Unsicherheit, so Thorsten Koska. Ihm zufolge hätten in den letzten Jahren "verschiedene politische Akteure die EU-Flottengrenzwerte mit dem Verbot für fossile Verbrenner in Frage gestellt und deren Abschwächung angekündigt". Auch dass die Bundesregierung die Förderung von E-Fahrzeugen einstellt, würde den Markt weiter schwächen.

Bildrechte: MDR Wissen